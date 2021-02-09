Меган Рапино обручена с баскетболисткой Сью Берд.

Известная американская футболистка Меган Рапино снялась в откровенной фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА Сью Берд.

Читайте также"Придурки с двойными стандартами": велогонщицу не взяли в команду из-за съемок в Playboy (фото)Спортсменки позировали без нижнего белья для популярного журнала GQ в рамках темы "Современные влюбленные". Черно-белыми снимками Рапино поделилась на своей странице в Instagram.

На двух фото возлюбленные предстали в объятиях без нижнего белья. Еще на одном снимке они целуются, сидя на песке у моря. При этом Рапино - в одежде, тогда как Берд полностью раздета.

35-летняя Рапино и 40-летняя Берд встречаются с 2016 года. В октябре прошлого года они объявили о помолвке.

Рапино признавалась лучшей футболисткой 2019 года по версии ФИФА. Со сборной США футболистка дважды выигрывала чемпионат мира (в 2015 и 2019 годах), а также Олимпийские игры-2012.

Берд - четырехкратная чемпионка женской НБА, четырехкратная победительница Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира в составе сборной США.

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Автор: Антон Дударь