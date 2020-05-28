Манчестер Юнайтед будет покупать футболистов в кредит из-за кризиса на фоне коронавируса
Клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" взял кредит, чтобы провести трансферную кампанию.
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Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации издания, клуб оформил займ в размере 140 миллионов фунтов. Эти деньги позволят усилить состав команды предстоящим летом. МЮ хочет подписать трех новых футболистов.
В клубе объяснили источнику, что часть денег помимо трансферов также пойдет на поддержания стабильной финансовой ситуации в клубе, который оказался в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, сезон в чемпионате Англии был остановлен из-за пандемии COVID-19 еще в марте. Дата рестарта чемпионата пока не уточняется.
УНИАН ранее сообщал о том, что в АПЛ сделали заявление о новых случаях заражения коронавирусом.
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