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В трех клубах: в АПЛ сделали заявление о новых случаях заражения коронавирусом

21:06, 27 мая 2020
Футбол
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Мяч АПЛ / фото REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В рамках третьего этапа тестирования были проверены 1008 человек. Коронавирус выявлен у четырех человек из трех разных клубов.

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Футболисты или сотрудники, которые сдали положительные тесты, будут изолированы на семь дней.

Таким образом, в общей сложности в АПЛ выявлено двенадцать случаев заражения коронавирусом.

В числе известных случаев - защитник "Уотфорда" Эдриан Мариаппа, еще два футболиста и два сотрудника клуба, ассистент главного тренера "Бернли" Ян Воан, а также голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл.

Стоит отметить, что 27 мая клубы АПЛ проголосовали за возобновление контактных тренировок.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Манчестер Сити" провел первую тренировку после карантина под ливнем с градом.

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