Команда Пепа Гвардиолы постарается не упустить преимущество, добытое в гостях.

4 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и ПСЖ. Команды сыграют на "Этихад Стэдиум" в Манчестере.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - ПСЖ.

После победы в выездном матче "Манчестер Сити" является безоговорочным фаворитом на выход в финал. Букмекеры выставили коэффициент 1,10 на то, что "Сити" пройдет ПСЖ. В то же время коэффициент на парижан - 8,00.

Что касается котировок на ответный матч, то на победу "Ман Сити" можно поставить с коэффициентом 1,67, на ничью - 4,30, а на победу ПСЖ - 4,80.

Манчестер Сити - ПСЖ: перед матчем

В первом матче "Манчестер Сити" одержал волевую победу со счетом 2:1, оба раза забив после выхода на поле украинца Александра Зинченко.

"Манчестер Сити" может выйти в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории, а ПСЖ - во второй раз.

Между полуфинальными играми ЛЧ "Ман Сити" в АПЛ обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, а ПСЖ в чемпионате Франции одержал важную победу над "Лансом" (2:1).

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Автор: Антон Дударь