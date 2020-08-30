Максиму Шацких исполнилось 42 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил бывшего футболиста и тренера киевского "Динамо" Максима Шацких с днем рождения.

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Соответствующий пост организация опубликовала в Twitter.

"Лучшему бомбардиру в истории чемпионатов Украины, экс-форварду "Динамо" Максиму Шацких - 42 года! Вспоминаем его дубль в матче с "Реалом" в декабре 2006-го", - сказано в сообщении.

Два гола в ворота мадридцев за "Динамо" Шацких забил в Лиге чемпионов, а поединок завершился вничью со счетом 2:2.

🎁 Лучшему бомбардиру в истории чемпионатов Украины, экс-форварду @DynamoKyiv Максиму Шацких - 42 года! 👏👏👏



📺 Вспоминаем его дубль в матче с "Реалом" в декабре 2006-го ⚽⚽#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/pskJJfELPr — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2020

Максим Шацких: этапы карьеры

Нападающий выступал за "Динамо" с 1999-го по 2009-й годы, cтав шестикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка.

За свою карьеру в чемпионате Украины Шацких забил 124 гола - этот рекорд до сих пор никто не побил.

Шацких завершил карьеру футболиста в 2016-м году, после чего до 2019-го работал в тренерском штабе "Динамо".

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Автор: Данил Слесь