Шацких играл за Динамо десять лет / фото ФК Динамо Киев

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Соответствующий пост организация опубликовала в Twitter.

"Лучшему бомбардиру в истории чемпионатов Украины, экс-форварду "Динамо" Максиму Шацких - 42 года! Вспоминаем его дубль в матче с "Реалом" в декабре 2006-го", - сказано в сообщении.

Два гола в ворота мадридцев за "Динамо" Шацких забил в Лиге чемпионов, а поединок завершился вничью со счетом 2:2.

Максим Шацких: этапы карьеры

  • Нападающий выступал за "Динамо" с 1999-го по 2009-й годы, cтав шестикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка.
  • За свою карьеру в чемпионате Украины Шацких забил 124 гола - этот рекорд до сих пор никто не побил.
  • Шацких завершил карьеру футболиста в 2016-м году, после чего до 2019-го работал в тренерском штабе "Динамо".

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Автор: Данил Слесь