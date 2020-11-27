В гостях приазовцы обыграли "Львов".

11-й тур Украинской Премьер-лиги стартовал матчем между "Львовом" и "Мариуполем".

Гости одержали победу со счетом 3:1.

"Мариуполь" набрал 16 очков и после этого матча поднялся на пятое место в таблице УПЛ. "Львов", у которого 7 очков, идет 13-м.

ПФК "Львов" - "Мариуполь" - 1:3

Голы: Михоуби, 73 - Сикан, 12, Мишнев, 34, Кулаков, 60

ПФК "Львов": Костик, Михоуби, Романчук, Махмутович, Якимец, Айнсалу (Чиряк, 58), Шина, Казлаускас (Клименчук, 68), Грисьо, Захаркив (Филипе, 69), Ныч

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Муравский, Чоботенко, Горбунов (Кирюханцев, 71), Очеретько (Чех, 63), Петерман, Танковский, Мишнев, Бондаренко (Топалов, 55), Сикан (Кулаков, 56)

Предупреждения: Романчук, Михоуби, Махмутович, Филипе - Муравский, Петерман

Удаление: Чех, 88

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

11-й тур УПЛ проходит с 27 по 29 ноября: где смотреть матчи по ТВ.

В центральном матче туре 28 ноября "Динамо" будет принимать "Ворсклу".

Перед началом тура лидирует в таблице "Динамо", которое опережает "Шахтер" на 3 очка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь