Луиш Каштру не был включен в список претендентов, составленный УАФ.

Украинская ассоциация футбола представила список претендентов на награду лучшему тренеру Украины среди мужских команд по итогам 2020 года.

Как сообщается на странице премии "Футбольные звезды Украины" в Facebook, в число номинантов были включены Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна"), но не был включен главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Это возмутило "Шахтер". Донецкий клуб сперва опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, напомнив о достижениях "горняков" в прошлом году.

"Чемпион Украины (с рекордным отрывом в 23 балла), полуфинал Лиги Европы, еврокубковая весна. Но тренер не в топ-3 лучших по версии УАФ. Вы серьезно?", - задали вопрос в "Шахтере".

Затем УАФ раскритиковал директор "Шахтера" Дарио Срна, которого цитирует terrikon.

"Не знаю, кто принимал это решение, но при всем уважении к Рябоконю и Скрипнику, мистер Каштру с результатами прошлого года должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего", - сказал Срна.

Он также напомнил, что "последним тренером, кто с украинским клубом обыгрывал "Реал", был великий тренер в истории Украины - Лобановский".

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"Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров. Это просто неуважение к "Шахтеру", к спортивному принципу. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?", - подытожил Срна.

Добавим, что церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины" состоится 15 февраля.

Премия "Футбольные звезды Украины": кто номинирован

В номинации лучший украинский футболист-легионер представлены Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Гент") и Александр Зубков ("Ференцварош").

На награду лучшему молодому футболисту номинированы Илья Забарный ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер") и Виталий Миколенко ("Динамо").

В номинации "Лучший легионер, выступающий в Украине" также три претендента: Манор Саломон, Тайсон (оба - "Шахтер") и Шахаб Захеди ("Олимпик"/"Заря").

На награду лучшему тренеру, работающему за границей, претендуют Сергей Ребров, Юрий Вернидуб и Роман Григорчук.

Претенденты на награду лучшему футболисту года в Украине названы еще не были.

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Автор: Антон Дударь