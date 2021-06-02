Румынский специалист подписал новое соглашение со столичным клубом на два года.

Мирча Луческу, который недавно признался, кто именно убедил его стать тренером киевского "Динамо", пролонгировал соглашение с "бело-синими".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Новый контракт 75-летнего специалиста будет действовать до июля 2023 года, то есть ближайшие два сезона.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победоносной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути", - заявил почетный президент клуба Игорь Суркис.

"За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо", - добавил владелец команды.

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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также завоевало Кубок Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Луческу рассказал, что сменил в "Динамо" после своего прихода.

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Автор: Артем Будрин