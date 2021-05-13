Виктор Цыганков хоть и не забил пенальти, но стал автором победного гола.

13 мая на "Городском стадионе имени Романа Шухевича" в Тернополе прошел финальный матч Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Зарей".

Действующий чемпион Украины оформил "золотой дубль" и теперь положит золотые медали чемпионата в Кубок страны.

Первый тайм хоть и прошел без голов, однако все равно был насыщенным на события. В самом дебюте игры травму получил левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко. 21-летнему таланту "бело-синих" случайно наступил на руку вингер "Зари" Артем Громов и с горькими слезами Виталий покинул поле. Его заменил Александр Караваев.

До перерыва команды обменялись голевыми моментами. Артем Беседин с разворота пробил по воротам луганчан, но Никола Василь парировал коварный выстрел нападающего. Сама "Заря" ответила опасным ударом головой Дениса Фаворова после подачи Владлена Юрченко со штрафного. Киевлянам повезло, что мяч пролетел над перекладиной.

Во втором тайме инициативу захватили подопечные Мирчи Луческу. С 55-й по 60-ю минуту динамовцы дважды серьезно угрожали воротам "Зари". Сперва Николай Шапаренко после сольного прохода пробил в перекладину, а затем активный Беседин промахнулся с шикарной позиции после роскошного паса Виктора Цыганкова.

Во втором тайме болельщики тоже не увидели голов. На последних минутах "Заря" имела претензии к судье о назначении предполагаемого пенальти, но арбитр после консультаций с VAR решил не ставить одиннадцатиметрового удара. Противостояние плавно перетекло в овертайм.

В эндшпиле игры сильнее оказалось "Динамо". На 98-й минуте Цыганков расстрелял ворота "Зари" после великолепного паса Родригеса и установил окончательный счет - этот гол стал победным. На 104-й минуте вингер киевлян имел шанс оформить дубль, однако он промахнулся с пенальти. Удар Цыганкова отразил вратарь "Зари" Василь.

Подопечные Виктора Скрипника не удосужились на последний штурм и капитулировали. Трофей они не добыли, но единственным утешением для них стали аплодисменты зрителей и ободряющие возгласы "Мужики!".

Кубок Украины 2020-2021, финал

Динамо - Заря - 1:0

Гол: Цыганков, 98

"Динамо": Бойко, Миколенко (Караваев, 11), Забарный, Попов, Кендзёра, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 113), Родригес (Де Пена, 118), Цыганков, Беседин

"Заря": Василь, Жуниньо, Вернидуб, Иванисеня, Фаворов, Назарина (Сайядманеш, 63), Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Цвек, 117), Громов (Шахаб, 90+2), Кабаев (Гладкий, 82)

Предупреждение: Шапаренко, 35, Кендзёра, 67, Сидорчук, 90+3 – Вернидуб, 14, Юрченко, 52, Кочергин, 76, Сайядманеш, 90+3

Нереализованный пенальти: Цыганков, 105

"Динамо" - "Заря": итоги матча

Киевляне в этом сезоне впервые за пять лет стали чемпионами Украины, а теперь оформили "золотой дубль" и положат свои золотые медали в Кубок Украины.

"Динамо" защитило звание обладателя Кубка Украины. В прошлом году киевляне одолели в финале "Ворсклу" после серии послематчевых пенальти.

"Динамо" сыграло 18-й раз в финале Кубка Украины, получив этот трофей в 13-й раз и сравнялось по количеству побед с "Шахтером".

Для "Зари" это был второй финал Кубка Украины. Луганчане еще не выигрывали трофей.

Мирча Луческу выиграл шестой раз в своей карьере Кубок Украины. Он абсолютный рекордсмен в этом турнире.

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Автор: Артем Будрин