Румынский специалист утверждает, что "замечательный отец братьев Суркисов" побудил его к такому шагу.

Мирча Луческу рассказал, что именно отец братьев Суркисов убедил его стать тренером киевского "Динамо".

Как рассказал 75-летний специалист в интервью Football Hub, ключевым моментом в принятии необычного решения стал визит в дом семьи Суркисов.

"Мне понравилась идея с "Динамо". Сначала я думал, что буду консультантом, что-то подсказывать. Но потом, когда я приехал к братьям Суркисам домой, честно говоря, именно их замечательный отец меня убедил возглавить "Динамо", - сказал Мирча.

"Он говорил, что такого переживания как в последнем туре с "Колосом", когда решалась судьба второго места, у него еще не было. Но, к счастью, в параллельном матче "Заря" сыграла вничью с "Десной" и "Динамо" закончило на втором месте. Он говорил: мне 100 лет, я больше не хочу таких эмоций. Он меня удивил своей жизнеспособностью. И тем, как относился к футболу, команде и футболистам. Это было нечто удивительное. Так я попал в "Динамо" и подписал контракт с этим клубом", - добавил Луческу.

Заметим, что Рахмиль Суркис три месяца назад ушел из жизни в возрасте 101 год и был торжественно похоронен.

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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также завоевало Кубок Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Луческу рассказал, что сменил в "Динамо" после своего прихода.

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Автор: Артем Будрин