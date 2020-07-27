"Вот оно и проявилось": экс-форвард Шахтера назвал "своеобразными" человеческие качества Луческу

Андрей Воробей высказался о приходе Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", а также оценил человеческие качества румынского тренера.

Об этом Воробей сказал в интервью "Профутболу".

"Я понимаю болельщиков "Динамо", но еще больше понимаю болельщиков "Шахтера". Я и раньше говорил в интервью, что человеческие качества у Луческу своеобразные. Тренер он очень сильный, но человеческие качества у него на другом уровне. Вот оно и проявилось", - сказал экс-футболист.

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Воробей отметил, что для него назначение Луческу стало шоком:

"Первая реакция моя - шок. До последнего не верил, думал, что это "утка", фейк. Когда уже объявили официально, пребывал в шоке".

По мнению экс-форварда, приход Луческу может вывести "Динамо" из кризиса:

"Для "Динамо", скорее всего, это пойдет на пользу. Он сильный специалист, и если будет кредит доверия, то клуб выберется из той ямы, в которой сейчас находится".

УНИАН также сообщал о том, что капитан Динамо объяснил, почему клуб "только выиграет" от прихода Луческу.

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