"Вот оно и проявилось": экс-форвард Шахтера назвал "своеобразными" человеческие качества Луческу
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", а также оценил человеческие качества румынского тренера.
Об этом Воробей сказал в интервью "Профутболу".
"Я понимаю болельщиков "Динамо", но еще больше понимаю болельщиков "Шахтера". Я и раньше говорил в интервью, что человеческие качества у Луческу своеобразные. Тренер он очень сильный, но человеческие качества у него на другом уровне. Вот оно и проявилось", - сказал экс-футболист.
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Воробей отметил, что для него назначение Луческу стало шоком:
"Первая реакция моя - шок. До последнего не верил, думал, что это "утка", фейк. Когда уже объявили официально, пребывал в шоке".
По мнению экс-форварда, приход Луческу может вывести "Динамо" из кризиса:
"Для "Динамо", скорее всего, это пойдет на пользу. Он сильный специалист, и если будет кредит доверия, то клуб выберется из той ямы, в которой сейчас находится".
УНИАН также сообщал о том, что капитан Динамо объяснил, почему клуб "только выиграет" от прихода Луческу.
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