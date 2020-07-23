"Соскучился по Украине": Луческу дал первый комментарий после назначения в Динамо

Румынский специалист уверен, что его работой в "Динамо" останутся довольны.

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое назначение.

Слова Луческу приводит официальный сайт киевского клуба.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать", - сказал румынский специалист.

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Луческу выразил уверенность, что его работой останутся довольны:

"Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями".

Напомним, с 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял главного конкурента "Динамо" - донецкий "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, Луческу подписал с "Динамо" контракт по схеме "2+1".

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