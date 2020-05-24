"Было очень тяжело": Месси признался, что хотел покинуть Барселону

Аргентинский нападающий задумывался о том, чтобы уехать из Испании в 2016 году.

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси признался, что в 2016 году задумывался о том, чтобы покинуть "Барселону".

Месси рассказал, что хотел уехать из Испании не из-за желания сменить клуб, а из-за скандала, связанного с неуплатой налогов.

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"В то время я хотел уйти - не из-за желания покинуть "Барсу", а из-за желания покинуть Испанию. Мне казалось, что со мной плохо обошлись, я не хотел оставаться здесь. Но у меня не было официальных предложений от других клубов, так как все знали о моем желании остаться в "Барселоне", - сказал Месси каталонской радиостанции RAC1, передает Mirror.

"Мне и моей семье было очень тяжело. Но люди мало знают о том, что происходило. Хорошо, что дети были маленькими и ничего не понимали", - добавил аргентинец.

"Сегодня мое желание заключается в том, чтобы завершить карьеру в "Барселоне"", - также сказал Месси.

Напомним, в 2016 году Месси и его отец были признаны виновными в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 годы. Футболист получил наказание в виде 21 месяца тюрьмы условно, которое затем было заменено на штраф.

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