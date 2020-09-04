Турнир национальных сборных стартовал сразу в четырех дивизионах.

3 сентября состоялись десять поединков нового сезона Лиги наций.

Сборная Украины провела дебютный матч в Лиге А и одержала победу во Львове над Швейцарией. Также свою игру провели будущие соперники команды Андрея Шевченко - Германия и Испания. Гранды европейского футбола не смогли определить победителя.

Все матчи проходили при пустых трибунах.

Результаты матчей

Лига А

Группа 4

Германия - Испания - 1:1

Голы: Вернер, 51 - Гайа, 90+5

Украина - Швейцария - 2:1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41

Положение команд: Украина - 3 очка, Германия - 1, Испания - 1, Швейцария - 0

Лига B

Группа 3

Россия - Сербия - 3:1

Голы: Дзюба, 48 (пенальти), Караваев, 69, Дзюба, 81 - Митрович, 77

Турция - Венгрия - 0:1

Гол: Собослаи, 80

Положение команд: Россия - 3 очка, Венгрия - 3, Турция - 0, Сербия - 0

Группа 4

Финляндия - Уэльс - 0:1

Гол: Мур, 80

Болгария - Ирландия - 1:1

Голы: Краев, 56 - Даффи, 90

Положение команд: Уэльс - 3 очка, Болгария - 1, Ирландия - 1, Финляндия - 0

Лига С

Группа 3

Словения - Греция - 0:0

Молдова - Косово - 1:1

Голы: Николаеску, 20 - Бололли, 71

Положение команд: Молдова - 1 очко, Косово - 1, Греция - 1, Словения - 0

Лига D

Группа 1

Латвия - Андорра - 0:0

Фареры - Мальта - 3:2

Голы: Ольсен, 25, 87, 90 - Дегабриеле, 37, Агиус, 73

Положение команд: Фареры - 3 очка, Андорра - 1, Латвия - 1, Мальта - 0

Лига наций: главное

Сборная Украины дебютировала в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20.

Победитель группы выйдет в финальную стадию Лиги наций, тогда как команда, которая займет последнее место в своем квартете, понизится в классе.

Команда под руководством Андрея Шевченко продлила свою серию без поражений до 12 матчей. Последняя неудача команды состоялась еще 16 ноября 2018 года в игре со Словакией (1:4) также в Лиге наций.

Следующий матч украинцы проведут против испанцев. Игра состоится в Мадриде 6 сентября на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

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Автор: Данил Слесь