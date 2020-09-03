Команда Андрея Шевченко добыла три очка в сложном поединке.

3 сентября на "Арене Львов" сборная Украины провела первый матч элитного нового сезона Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко при пустых трибунах встречались со Швейцарией.

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Украинцы победили со счетом 2:1.

В первом тайме хозяева столкнулись с высоким прессингом от соперника и начали действовать на контратаках, давая швейцарцам владеть мячом.

Такая тактика сработала. Малиновский мог выводить хозяев вперед, но его дальний удар приняла на себя штанга. На 14-й минуте тот же Малиновский классным пасом вывел Тымчика на ударную позицию, дебютант сборной пробил низом и подхватил мяч после сэйва голкипера, скинув его набегающему Ярмоленко, который нанес тонкий удар пяткой - 1:0.

Швейцарцы еще активнее пошли вперед и постоянно создавали трудности защите украинской сборной. Несколько раз на выходах играл Пятов, а защитники спасали ситуацию своевременным блоками ударов. Тем не менее, гости довольно легко отыгрались в конце тайма. Сеферович принял передачу от партнера, сместился чуть в центр и нанес дальний удар. Пятов спасти ворота не смог - 1:1.

В начале второго тайма украинцы попытались перехватить контроль мяча, но получилось это лишь на короткий отрезок времени. Уже на 55-й минуте последовала подача в штрафную хозяев, а Варгас пробил головой в штангу ворот.

У хозяев было несколько потенциально опасных контратак. Особенно обострял ситуацию Малиновский. У хавбека "Аталанты" был шанс со штрафного - мяч прошел выше ворот.

Голевой эпизод произошел на 68-й минуте: Зинченко получил пас от Михайличенко в районе угла штрафной и нанес роскошный удар в девятку ворот, перекинув голкипера - 2:1.

Второй пропущенный гол не подкосил настрой сборной Швейцарии. Гости активно шли вперед, а украинцы контролировали ситуацию и довели игру до победы, справляясь с фланговыми подачами соперника.

Украина - Швейцария - 2:1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41

Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка (Яремчук, 55), Мораес

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканжи, Эльведи, Мбабу, Цубер (Штеффен, 46), Джака, Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Эмболо, Сеферович

Предупреждения: Эльведи, Штеффен - Тымчик

Украина в Лиге наций: главное

Команда под руководством Андрея Шевченко продлила свою серию без поражений до 12 матчей. Последняя неудача команды состоялась еще 16 ноября 2018 года в игре со Словакией (1:4) также в Лиге наций.

Сборная Украины дебютировала в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе помимо Швейцарии будут Германия и Испания.

Следующий матч украинцы проведут против испанцев. Игра состоится в Мадриде 6 сентября на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах.

Cборные Германии и Испании в первом туре разошлись миром - 1:1.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

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Автор: Данил Слесь