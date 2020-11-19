Групповой этап Лиги наций 2020-2021 завершился 18 ноября.

18 ноября были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги наций 2020-2021, по итогам которых стало известно, какие сборные получили повышение и понижение в классе.

ЛИГА А

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Вышли в финальный турнир: Италия, Бельгия, Франция, Испания

Также остались в Лиге А: Нидерланды, Польша, Дания, Англия, Португалия, Хорватия, Германия, Украина/Швейцария*

Опустились в Лигу В: Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция, Украина/Швейцария

*Решение по матчу будет принимать контрольно-дисциплинарній комитет УЕФА

ЛИГА В

Поднялись в Лигу A: Австрия, Чехия, Венгрия, Уэльс

Остались в Лиге B: Норвегия, Румыния, Шотландия, Израиль, Россия, Сербия, Финляндия, Ирландия

Опустились в Лигу C: Северная Ирландия, Словакия, Турция, Болгария

ЛИГА С

Поднялись в Лигу B: Черногория, Армения, Словения, Албания

Остались в Лиге C: Люксембург, Азербайджан, Северная Македония, Грузия, Греция, Косово, Беларусь, Литва

Сыграют в стыковых матчах*: Кипр, Эстония, Молдова, Казахстан

Стыковые матчи пройдут 24/25 и 28/29 марта 2022 года: Казахстан - Молдова, Кипр - Эстония (команды, которые уступят по сумме двух встреч, опустятся в Лигу D)

ЛИГА D

Поднялись в Лигу C: Фарерские острова, Гибралтар

Остались в Лиге D: Мальта, Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино

Лига наций: что нужно знать

В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 участвовали 55 сборных, которые были разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходили с 3 сентября по 18 ноября текущего года.

6-й тур Лиги наций: результаты 17 ноября, результаты 18 ноября.

Матч сборной Украины против сборной Швейцарии в 6-м туре был официально отменен. Решение по нему УЕФА примет позже.

Победители четырех групп Лиги А вышли в финальную стадию турнира, которая запланирована на 6, 7 и 10 октября 2021 года. Ими стали Франция, Испания, Италия и Бельгия.

Команды, которые стали последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. Из Лиги С вылетят только две команды, какие именно - определится в стыковых матчах.

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Автор: Антон Дударь