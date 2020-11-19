Сборная Италии - в полуфинале Лиги наций / фото REUTERS

18 ноября прошел заключительный игровой день группового этапа Лиги наций 2020-2021.

Результаты матчей

Лига А. Группа 1

Босния и Герцеговина - Италия - 0:2

Голы: Белотти, 22, Берарди, 68

Польша - Нидерланды - 1:2

Голы: Южвяк, 6 - Депай, 77 (с пенальти), Вейналдум, 84

Итоговое положение команд: Италия - 12 очков, Нидерланды - 11, Польша - 7, Босния и Герцеговина - 2

Лига А. Группа 2

Англия - Исландия - 4:0

Голы: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84

Бельгия - Дания - 4:2

Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 56, 70, де Брейне, 88 - Винн, 17, Шадли, 87 (автогол)

Итоговое положение команд: Бельгия - 15 очков, Дания - 10, Англия - 10, Исландия - 0

Бельгия - Дания / фото REUTERS

Лига В. Группа 1

Северная Ирландия - Румыния - 1:1

Голы: Бойс, 56 - Бикфалви, 81

Австрия - Норвегия - 1:1

Голы: Грбич, 90+4 - Захид, 61

Итоговое положение команд: Австрия - 13 очков, Норвегия - 10, Румыния - 8, Северная Ирландия - 2

Австрия - Норвегия / фото REUTERS

Лига В. Группа 2

Израиль - Шотландия - 1:0

Гол: Соломон, 44

Чехия - Словакия - 2:0

Гол: Соучек, 17, Ондрашек, 55

Итоговое положение команд: Чехия - 12 очков, Шотландия - 10, Израиль - 8, Словакия - 4

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Лига В. Группа 3

Сербия - Россия - 5:0

Голы: Радоньич, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64

Венгрия - Турция - 2:0

Голы: Шигер, 57, Варга, 90+5

Итоговое положение команд: Венгрия - 11 очков, Россия - 8, Сербия - 6, Турция - 6

Лига В. Группа 4

Ирландия - Болгария - 0:0

Уэльс - Финляндия - 3:1

Голы: Уилсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 - Пукки, 63

Итоговое положение команд: Уэльс - 16 очков, Финляндия - 12, Ирландия - 3, Болгария - 2

Уэльс - Финляндия / фото REUTERS

Лига С. Группа 2

Армения - Северная Македония - 1:0

Гол: Амбарцумян, 55

Грузия - Эстония - 0:0

Итоговое положение команд: Армения - 11 очков, Северная Македония - 9, Грузия - 7, Эстония - 3.

Армения - Северная Македония / фото REUTERS

Лига С. Группа 3

Косово - Молдова - 1:0

Гол: Кастрати, 31

Греция - Словения - 0:0

Итоговое положение команд: Словения - 14 очков, Греция - 12, Косово - 5, Молдова - 1

Лига С. Группа 4

Казахстан - Литва - 1:2

Голы: Аймбетов, 38 - Воробьев, 40, Новиковас, 90+4

Албания - Беларусь - 3:2

Голы: Чикалеши, 20, 27 (с пенальти), Манай, 44 - Скавыш, 35, Эбонг, 80

Итоговое положение команд: Албания - 11 очков, Беларусь - 10, Литва - 8, Казахстан - 4

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 стартовали 55 сборных, которые были разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходили с 3 сентября по 18 ноября текущего года. 
  • Матч сборной Украины против сборной Швейцарии в 6-м туре был официально отменен. Решение по нему УЕФА примет позже.
  • Победители четырех групп Лиги А вышли в финальную стадию турнира, которая запланирована на 6, 7 и 10 октября 2021 года. Ими стали Франция, Испания, Италия и Бельгия.
  • Команды, которые стали последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. Из Лиги С вылетят только две команды, какие именно - определится в стыковых матчах.
  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

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Автор: Антон Дударь