Лига наций: результаты всех матчей 18 ноября (фото)

Италия, Англия и Бельгия одержали победы, Сербия разгромила Россию.

18 ноября прошел заключительный игровой день группового этапа Лиги наций 2020-2021. Результаты матчей Лига А. Группа 1 Босния и Герцеговина - Италия - 0:2 Голы: Белотти, 22, Берарди, 68 Польша - Нидерланды - 1:2 Голы: Южвяк, 6 - Депай, 77 (с пенальти), Вейналдум, 84 Итоговое положение команд: Италия - 12 очков, Нидерланды - 11, Польша - 7, Босния и Герцеговина - 2 Лига А. Группа 2 Англия - Исландия - 4:0 Голы: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84 Бельгия - Дания - 4:2 Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 56, 70, де Брейне, 88 - Винн, 17, Шадли, 87 (автогол) Итоговое положение команд: Бельгия - 15 очков, Дания - 10, Англия - 10, Исландия - 0 Лига В. Группа 1 Северная Ирландия - Румыния - 1:1 Голы: Бойс, 56 - Бикфалви, 81 Австрия - Норвегия - 1:1 Голы: Грбич, 90+4 - Захид, 61 Итоговое положение команд: Австрия - 13 очков, Норвегия - 10, Румыния - 8, Северная Ирландия - 2 Лига В. Группа 2 Израиль - Шотландия - 1:0 Гол: Соломон, 44 Чехия - Словакия - 2:0 Гол: Соучек, 17, Ондрашек, 55 Итоговое положение команд: Чехия - 12 очков, Шотландия - 10, Израиль - 8, Словакия - 4 Читайте такжеЛига наций: результаты всех матчей 17 ноября (фото) Лига В. Группа 3 Сербия - Россия - 5:0 Голы: Радоньич, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64 Венгрия - Турция - 2:0 Голы: Шигер, 57, Варга, 90+5 Итоговое положение команд: Венгрия - 11 очков, Россия - 8, Сербия - 6, Турция - 6 Лига В. Группа 4 Ирландия - Болгария - 0:0 Уэльс - Финляндия - 3:1 Голы: Уилсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 - Пукки, 63 Итоговое положение команд: Уэльс - 16 очков, Финляндия - 12, Ирландия - 3, Болгария - 2 Лига С. Группа 2 Армения - Северная Македония - 1:0 Гол: Амбарцумян, 55 Грузия - Эстония - 0:0 Итоговое положение команд: Армения - 11 очков, Северная Македония - 9, Грузия - 7, Эстония - 3. Лига С. Группа 3 Косово - Молдова - 1:0 Гол: Кастрати, 31 Греция - Словения - 0:0 Итоговое положение команд: Словения - 14 очков, Греция - 12, Косово - 5, Молдова - 1 Лига С. Группа 4 Казахстан - Литва - 1:2 Голы: Аймбетов, 38 - Воробьев, 40, Новиковас, 90+4 Албания - Беларусь - 3:2 Голы: Чикалеши, 20, 27 (с пенальти), Манай, 44 - Скавыш, 35, Эбонг, 80 Итоговое положение команд: Албания - 11 очков, Беларусь - 10, Литва - 8, Казахстан - 4 Лига наций: что нужно знать В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 стартовали 55 сборных, которые были разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходили с 3 сентября по 18 ноября текущего года.

Матч сборной Украины против сборной Швейцарии в 6-м туре был официально отменен. Решение по нему УЕФА примет позже.

Победители четырех групп Лиги А вышли в финальную стадию турнира, которая запланирована на 6, 7 и 10 октября 2021 года. Ими стали Франция, Испания, Италия и Бельгия.

Команды, которые стали последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. Из Лиги С вылетят только две команды, какие именно - определится в стыковых матчах.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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