"Это хороший оппонент": вратарь Шахтера Пятов остался доволен жеребьевкой Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" может встретиться с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

По ее итогам, если "Шахтер" сможет пройти "Вольфсбург" в 1/8 финала, то дальше встретится с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" Франкфурт.

"Дай Бог, чтобы "Шахтер" прошел дальше. Мы будем прилагать все усилия, чтобы в ответной игре с "Вольфсбургом" добыть нужный нам результат. Ну а что касается вероятного соперника, то мы знаем, что "Базель" уверенно выиграл первый матч у "Айнтрахта" и, наверное, процентов на 90 обеспечил себе выход в следующий раунд. Если так, то это хороший оппонент, с которым мы встречались очень давно. Там многое поменялось. Еще рано, конечно, забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой", - цитирует Пятова официальный сайт "Шахтера".

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Также вратарь поделился своим мнением о том, что Лига Европы, начиная с 1/4 финала, будет проходить в формате "Финала восьми":

"В этом и заключается непредсказуемость турнира - один матч, где многое будут решать разные моменты и детали: кто как настроится на игру, кому будет сопутствовать удача. Главное, что мы уже провели жеребьевку, этот турнир состоится и футбол наконец-то ожил. У всех одинаковые шансы, и пусть победит сильнейший!".

Отметим, что в первом матче "Базель" на выезде обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренер "Шахтера" Луиш Каштру не стал обсуждать возможных соперников в Лиге Европы.

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