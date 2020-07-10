"Ни в коем случае": тренер Шахтера Каштру не стал обсуждать возможных соперников в четвертьфинале Лиги Европы

Специалист отметил, что сначала "горняки" должны пройти "Вольфсбург".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

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Чемпион Украины в четвертьфинале может встретиться с сильнейшим в паре "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия). При этом команды уже провели первый матч, в котором швейцарцы победили со счетом 3:0.

Каштру в комментарии пресс-службе "горняков" отметил, что про следующего соперника пока не думает, ведь впереди команду ждет ответная игра с "Вольфсбургом" (первый матч - 2:1):

"Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия - пройти "Вольфсбург". Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не пройдя первого. Только потом будем об этом говорить. "Базель" и "Айнтрахт"? Это сильные команды. Несмотря на то, что "Базель" сейчас имеет преимущество и может эффективно думать об 1/4 финала.

Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас - думать о "Вольфсбурге".

Ответный матч "Шахтер" - "Вольфсбург" пройдет 5 или 6 августа в Украине.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

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