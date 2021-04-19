Реформы в формате соревнований вступят в силу с 2024 года.

УЕФА в ходе заседания 19 апреля одобрил реформу Лиги Европы и Лиги Конференций - формат турнира будет изменен с 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ранее организация одобрила реформу Лиги чемпионов.

Согласно новому формату в Лиге Европы и Лиге конференций тоже теперь создадут единую лигу, а команды будут играть по "швейцарской системе" - в каждом туре, начиная со 2-го, команда будет получать соперника с равной или близкой количеству набранных очков. Каждый клуб гарантированно проведет по 8 матчей (4 дома, 4 в гостях) в Лиге Европы и по 6 игр в Лиге конференций (3 дома и 3 в гостях).

Количество участников турнира, по дальнейшим дискуссиям, тоже может быть увеличено с 32 до 36.

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Конфликт УЕФА и топ-клубов Европы: главное

19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании своего закрытого турнира - Суперлиги. Всего в ней будут участвовать 20 клубов. Цель турнира - не заменить Лигу чемпионов, а "конкурировать с ней".

В турнире собираются участвовать "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время ПСЖ, "Бавария" и "Боруссия" Д отказались от участия. "Боруссия" уже объявила об этом официально.

УЕФА категорически против создания Суперлиги. В Европейском футбольном союзе заручились поддержкой национальных ассоциаций и пригрозили дисквалификациями клубам и игрокам.

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Автор: Артем Будрин