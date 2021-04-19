Изменения в формате турнира вступят в силу с 2024 года.

УЕФА в ходе заседания 19 апреля одобрил реформу Лиги чемпионов - формат турнира будет изменен с 2024 года.

Об этом сообщает DW Sports в Twitter.

Количество участников турнира будет увеличено с 32 до 36.

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Некоторые топ-клубы, которые не смогут пробиться в турнир через свой национальный чемпионат, получат специальные приглашения от УЕФА. Предварительно сообщалось, что таких путевок будет две или три. Они будут выдаваться согласно таблице коэффициентов УЕФА.

Вместо привычного разделения на группы будет сформирована одна лига, а команды будут играть по "швейцарской системе" - в каждом туре, начиная со 2-го, команда будет получать соперника с равным или близким количеством набранных очков. Каждый клуб гарантированно проведет по 10 матчей.

В плей-офф выйдут восемь лучших команд, а команды, которые займут места с 9 по 24-е, поспорят за свои путевки в плей-офф в стыковых матчах.

Конфликт УЕФА и топ-клубов Европы: главное

19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании своего закрытого турнира - Суперлиги. Всего в ней будут участвовать 20 клубов. Цель турнира - не заменить Лигу чемпионов, а "конкурировать с ней".

В турнире собираются участвовать "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время ПСЖ, "Бавария" и "Боруссия" Д отказались от участия. "Боруссия" уже объявила об этом официально.

УЕФА категорически против создания Суперлиги. В Европейском футбольном союзе заручились поддержкой национальных ассоциаций пригрозили дисквалификациями клубам и игрокам.

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Автор: Антон Дударь