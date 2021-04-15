15 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которых определились полуфиналисты турнира.
Результаты матчей
"Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 0:4 (первый матч - 1:1)
"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:1 (первый матч - 1:0)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Гранада" (Испания) - 2:0 (первый матч - 2:0)
"Рома" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:1 (первый матч - 2:1)
Лига Европы: полуфинальные пары
"Манчестер Юнайтед" - "Рома"
"Вильярреал" - "Арсенал"
Напомним, жеребьевка 1/2 финала состоялась вместе с жеребьевкой 1/4 финала, поэтому полуфинальные пары известны уже сейчас.
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Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать
- Борьбу за трофей продолжит одна команда, которая ранее выигрывала турнир - "Манчестер Юнайтед".
- "Шахтер" и "Динамо" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала, уступив "Роме" и "Вильярреалу" соответственно.
- Полуфинальные матчи запланированы на 29 апреля и 6 мая.
- Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.
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