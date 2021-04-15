Лига Европы: результаты ответных матчей 1/4 финала, полуфинальные пары

В полуфинале сыграют два английских клуба, один испанский и один итальянский.

15 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которых определились полуфиналисты турнира. Результаты матчей "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 0:4 (первый матч - 1:1) "Вильярреал" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:1 (первый матч - 1:0) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Гранада" (Испания) - 2:0 (первый матч - 2:0) "Рома" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:1 (первый матч - 2:1) Лига Европы: полуфинальные пары "Манчестер Юнайтед" - "Рома" "Вильярреал" - "Арсенал" Напомним, жеребьевка 1/2 финала состоялась вместе с жеребьевкой 1/4 финала, поэтому полуфинальные пары известны уже сейчас. Читайте такжеЛига чемпионов: определились полуфинальные пары Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать Борьбу за трофей продолжит одна команда, которая ранее выигрывала турнир - "Манчестер Юнайтед".

"Шахтер" и "Динамо" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала, уступив "Роме" и "Вильярреалу" соответственно.

Полуфинальные матчи запланированы на 29 апреля и 6 мая.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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