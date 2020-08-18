РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

В Лиссабоне определится первый финалист главного клубного турнира Европы.

18 августа пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2019-2020, в котором встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и французский "Пари Сен-Жермен".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лейпциг - ПСЖ.

Лейпциг - ПСЖ: где смотреть матч по ТВ

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Судьба путевки в финал решится по итогам одной встречи - в таком формате проходит весь "Финал восьми" в Лиссабоне.

Лейпциг - ПСЖ: прогноз букмекеров

"РБ Лейпциг" по пути к полуфиналу в плей-офф ЛЧ прошел "Тоттенхэм" (1:0, 3:0), а также обыграл "Атлетико" (2:1).

ПСЖ выбил из борьбы сперва "Боруссию" (1:2, 2:0), а в четвертьфинале - "Аталанту" (2:1).

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/2 финала

РБ Лейпциг - ПСЖ

Онлайн-трансляция матча

Главный арбитр матча - Бьорн Кейперс из Нидерландов.

Текущая форма команд:

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман:

"Хотим сделать следующий шаг и готовы к этому. Ты не можешь предвидеть, что способны сделать Неймар и Мбаппе, это топ-игроки. Против них надо применять командную оборону. Будет тяжело, но мы постараемся подвергнуть ПСЖ давлению и заставить их работать".

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель:

"Мы здесь, потому что заслужили это. Мы провели отличный сезон и много работали. Мы жаждем добиться успеха. Хотим, чтобы тяжелая работа, которую мы проделали, была вознаграждена. "Лейпциг" высоко прессингует. Это смелая, молодая и быстрая команда - как "Аталанта". У нас свой стиль, у них - свой".

У "Лейпцига" все игроки здоровы, а у ПСЖ из-за травмы не сможет сыграть голкипер Кейлор Навас.

"РБ Лейпциг" сыграет в полуфинале ЛЧ впервые в истории, а ПСЖ - во второй раз. В финал обе команды могут пробиться впервые.

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Автор: Антон Дударь