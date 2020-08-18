РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
18 августа пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2019-2020, в котором встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и французский "Пари Сен-Жермен".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лейпциг - ПСЖ.
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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Судьба путевки в финал решится по итогам одной встречи - в таком формате проходит весь "Финал восьми" в Лиссабоне.
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"РБ Лейпциг" по пути к полуфиналу в плей-офф ЛЧ прошел "Тоттенхэм" (1:0, 3:0), а также обыграл "Атлетико" (2:1).
ПСЖ выбил из борьбы сперва "Боруссию" (1:2, 2:0), а в четвертьфинале - "Аталанту" (2:1).
Лига чемпионов, Финал восьми, 1/2 финала
РБ Лейпциг - ПСЖ
Онлайн-трансляция матча
Главный арбитр матча - Бьорн Кейперс из Нидерландов.
Текущая форма команд:
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман:
"Хотим сделать следующий шаг и готовы к этому. Ты не можешь предвидеть, что способны сделать Неймар и Мбаппе, это топ-игроки. Против них надо применять командную оборону. Будет тяжело, но мы постараемся подвергнуть ПСЖ давлению и заставить их работать".
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель:
"Мы здесь, потому что заслужили это. Мы провели отличный сезон и много работали. Мы жаждем добиться успеха. Хотим, чтобы тяжелая работа, которую мы проделали, была вознаграждена. "Лейпциг" высоко прессингует. Это смелая, молодая и быстрая команда - как "Аталанта". У нас свой стиль, у них - свой".
У "Лейпцига" все игроки здоровы, а у ПСЖ из-за травмы не сможет сыграть голкипер Кейлор Навас.
"РБ Лейпциг" сыграет в полуфинале ЛЧ впервые в истории, а ПСЖ - во второй раз. В финал обе команды могут пробиться впервые.
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