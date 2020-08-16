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РБ Лейпциг - ПСЖ: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов

21:20, 16 августа 2020
Футбол
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ПСЖ - фаворит матча / фото REUTERS

18 августа в Лиссабоне пройдет первый полуфинальный матч "Финала восьми" Лиги чемпионов между немецким "РБ Лейпциг" и французским "Пари Сен-Жермен".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг - ПСЖ.

Букмекеры считают французский клуб фаворитом на выход в финал турнира.

На победу ПСЖ в основное время матча дается коэффициент 1,80, на ничью - 4,00, а на победу "РБ Лейпциг" - 4,30.

На проход "Лейпцига" в финал букмекеры выставили коэффициент 2,95, а на то, что финалистом станет ПСЖ - 1,44.

"РБ Лейпциг" - ПСЖ: перед матчем

  • Финалист турнира определится по итогам одного матча - в таком формате проходит весь "Финал восьми" ЛЧ. 
  • "РБ Лейпциг" сыграет в полуфинале ЛЧ впервые в истории, а ПСЖ - во второй раз. В финал обе команды могут пробиться впервые.
  • "РБ Лейпциг" по пути к полуфиналу в плей-офф ЛЧ прошел "Тоттенхэм" (1:0, 3:0), а также обыграл "Атлетико" (2:1).
  • ПСЖ выбил из борьбы сперва "Боруссию" (1:2, 2:0), а в четвертьфинале - "Аталанту" (2:1).
  • В финале победитель этого матча встретится с победителем противостояния "Баварии" и "Лиона".

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Автор: Антон Дударь

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