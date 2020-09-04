Аргентинский форвард не хочет оспаривать уход из клуба в суде.

Звездный нападающий Лионель Месси может остаться в "Барселоне" еще на один сезон.

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Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Месси может изменить свое решение об уходе из клуба в ближайшее время.

Причиной этому служит то, что "Барселона" готова отпустить футболиста только за отступные в размере 700 миллионов евро и не планирует идти на уступки.

Месси остается только обращаться в суд, чтобы попытаться доказать, что он имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Однако аргентинец не считает вариант с судебными разбирательствами приемлемым, так как не хочет уходить из клуба с конфликтом.

Через год Месси сможет покинуть "Барселону", так как его контракт подойдет к завершению.

Лионель Месси может покинуть "Барселону": главное

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Автор: Антон Дударь