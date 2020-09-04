Звездный нападающий Лионель Месси может остаться в "Барселоне" еще на один сезон.
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Об этом сообщает Marca.
По данным источника, Месси может изменить свое решение об уходе из клуба в ближайшее время.
Причиной этому служит то, что "Барселона" готова отпустить футболиста только за отступные в размере 700 миллионов евро и не планирует идти на уступки.
Месси остается только обращаться в суд, чтобы попытаться доказать, что он имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Однако аргентинец не считает вариант с судебными разбирательствами приемлемым, так как не хочет уходить из клуба с конфликтом.
Через год Месси сможет покинуть "Барселону", так как его контракт подойдет к завершению.
Лионель Месси может покинуть "Барселону": главное
- 25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считает, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хочет отпускать игрока.
- Лионель Месси уже созванивался с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой, чтобы обсудить возможный трансфер.
- Отца Месси на днях заметили в аэропорту Манчестера, куда он прилетел на переговоры.
- Кроме "Ман Сити", претендентами на Месси называют ПСЖ и "Ювентус". Однако в "Сити", по данным СМИ, уверены, что аргентинец отклонит предложения других клубов.
- Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.
- Стали известны итоги встречи отца Месси с президентом "Барселоны".
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