Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины - 2020/2021.
Как происходила жеребьевка
Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 по просьбе клубов и по решению Дирекции по проведению Кубка Украины - 2020/2021 во время жеребьевки использовали географический принцип посева.
Имена своих соперников узнали 19 победителей первого этапа и три клуба первой лиги — «Агробизнес», «Волынь» и «Оболонь». Базовая дата матчей раунда — 16 сентября.
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Кубок Украины 2020-2021: результаты жеребьевки
Второй предварительный этап
Группа А
"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - состоится 23 сентября
«ВПК-Агро» (Магдалиновка) — «Кремень» (Кременчуг)
Группа В
«Николаев» (Николаев) — «Черноморец» (Одесса)
«Нива» (Винница) — «Кристалл» (Херсон)
«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Таврия» (Симферополь)
Группа С
«Альянс» (Липовая Долина) — «Верес» (Ривне)
«Виктория» (Николаевка) — «Диназ» (Вышгород)
«Оболонь» (Киев) — «Полесье» (Житомир)
Группа D
«Волынь» (Луцк) — «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Ужгород» (Ужгород) — «Агробизнес» (Волочиск)
«Эпицентр» (Дунаевцы) — «Нива» (Тернополь)
Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать
- Кубок Украины 2020-2021 будет состоять из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.
- Все этапы состоят из одного матча.
- Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.
- Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.
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