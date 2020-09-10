Почти все матчи состоятся уже в следующую среду, 16 сентября.

Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины - 2020/2021.

Как происходила жеребьевка

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 по просьбе клубов и по решению Дирекции по проведению Кубка Украины - 2020/2021 во время жеребьевки использовали географический принцип посева.

Имена своих соперников узнали 19 победителей первого этапа и три клуба первой лиги — «Агробизнес», «Волынь» и «Оболонь». Базовая дата матчей раунда — 16 сентября.

Кубок Украины 2020-2021: результаты жеребьевки

Второй предварительный этап

Группа А

"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - состоится 23 сентября

«ВПК-Агро» (Магдалиновка) — «Кремень» (Кременчуг)

Группа В

«Николаев» (Николаев) — «Черноморец» (Одесса)

«Нива» (Винница) — «Кристалл» (Херсон)

«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Таврия» (Симферополь)

Группа С

«Альянс» (Липовая Долина) — «Верес» (Ривне)

«Виктория» (Николаевка) — «Диназ» (Вышгород)

«Оболонь» (Киев) — «Полесье» (Житомир)

Группа D

«Волынь» (Луцк) — «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

«Ужгород» (Ужгород) — «Агробизнес» (Волочиск)

«Эпицентр» (Дунаевцы) — «Нива» (Тернополь)

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 будет состоять из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Все этапы состоят из одного матча.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

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Автор: Олег Давыгора