Полузащитник Адил Эль-Хасснауи стал героем матча Кубка Марокко.

Футболист команды "Магреб Атлетик Тетуан" Адил Эль-Хасснауи стал настоящим героем матча 1/4 финала Кубка Марокко против "Магреб Фес".

В дополнительное время матча при счете 0:0 вратарь "Магреб Атлетик Тетуан" Яхья Эль-Филали сыграл рукой за пределами штрафной и получил красную карточку. Так как у команды уже не оставалось замен, место в воротах занял Эль-Хасснауи.

Сперва полузащитник отразил удар со штрафного, а затем принес своей команде победу в серии пенальти. Эль-Хасснауи отбил сразу два удара с "точки", а его команда победила со счетом 7:6.

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Автор: Антон Дударь