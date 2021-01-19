Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании сделал беспрецедентный случай для футбола – впервые в истории футболиста купили за биткоины. Первопроходцем стал экс-игрок мадридского "Реала" Давид Барраль. Сумму трансфера не разглашают, но на данный момент один биткоин котируется в 1,04 млн грн.
Об этом клуб сообщил у себя в Twitter.
Напомним, что "Интернасьонал" является частью киберспортивного клуба DUX Gaming, принадлежащего полузащитнику "Бетиса" Борхи Иглесиасу и вратарю "Реала" Тибо Куртуа. Также трансфер стал возможным благодаря спонсору клуба, специализирующегося на покупке и продаже виртуальной валюты.
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