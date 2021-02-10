Выражаем глубокие соболезнования Юргену Клоппу.

Главный тренер чемпионов Англии "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог улететь на похороны мамы в Германию в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщает schwarzwaelder-bote.de.

Элизабет Клопп ушла из жизни в возрасте 81 года еще 19 января, однако Клопп рассказал лишь сейчас о ее гибели. Он бесконечно сожалеет, что не смог провести мать в последний путь.

"Она значила для меня все. Это была настоящая мама в лучшем смысле этого слова. Я верующий и знаю, что сейчас она в лучшем месте. Я не смог побывать на похоронах из-за того, что сейчас трудные времена. Как только появится возможность, мы почтим ее память должным образом", - скорбит Клопп.

Напомним, что правительство Германии прекратило авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма COVID-19.

Напомним, что лучшим тренером года по версии ФИФА стал именно 53-летний Клопп.

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Автор: Будрин Артем