Главный тренер чемпионов Англии "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог улететь на похороны мамы в Германию в связи с карантинными ограничениями.
Об этом сообщает schwarzwaelder-bote.de.
Элизабет Клопп ушла из жизни в возрасте 81 года еще 19 января, однако Клопп рассказал лишь сейчас о ее гибели. Он бесконечно сожалеет, что не смог провести мать в последний путь.
"Она значила для меня все. Это была настоящая мама в лучшем смысле этого слова. Я верующий и знаю, что сейчас она в лучшем месте. Я не смог побывать на похоронах из-за того, что сейчас трудные времена. Как только появится возможность, мы почтим ее память должным образом", - скорбит Клопп.
Напомним, что правительство Германии прекратило авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма COVID-19.
Напомним, что лучшим тренером года по версии ФИФА стал именно 53-летний Клопп.
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