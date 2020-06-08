Месси и Роналду дешевеют: игрок ПСЖ возглавил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Килиан Мбаппе незначительно потерял в цене из-за пандемии коронавируса.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира, выступающих в топ-5 лигах Европы.

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Об этом сообщает Twitter-аккаунт CIES.

Рейтинг продолжает возглавлять нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценен в 259,2 миллиона евро. В январе его стоимость составляла 265,2 млн евро.

В первую тройку также вошли нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (194,7 млн) и Джейдон Санчо (179,1 млн) из дортмундской "Боруссии".

Форвард "Барселоны" за несколько месяцев подешевел более чем на 25 миллионов и занимает 21-е место (100 млн), а Криштиану Роналду из "Ювентуса" упал в цене на 18 миллионов и теперь находится на 70-й строчке (62 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов мира

1. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 259,2 миллиона евро

2. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") - 194,7

3. Джейдон Санчо (Англия, Боруссия" Д) - 179,1

4. Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль") - 171,1

5. Маркус Рашфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед") - 152,3

6. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 144,9

7. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль") - 139,2

8. Антуан Гризманн (Франция, "Барселона") - 136,4

9. Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария) - 133,5

10. Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм") - 118,7

УНИАН ранее сообщал о том, что Мбаппе возглавил рейтинг лучших молодых футболистов планеты.

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