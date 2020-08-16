Лучшим футболистом сезона в АПЛ признали игрока не из чемпионской команды (видео)

Награда досталась лидеру "Манчестер Сити".

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан лучшим игроком сезона 2019-2020 в Английской Премьер-лиге.

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Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

По итогам голосования бельгиец опередил других претендентов: вратаря Ника Поупа ("Бернли"), защитника Трента Александра-Арнолда ("Ливерпуль"), полузащитников Джордана Хендерсона и Садио Мане (оба - "Ливерпуль"), а также нападающих Дэнни Ингза ("Саутгемптон") и Джейми Варди ("Лестер").

Лучшего игрока сезона определяли болельщики, капитаны всех двадцати клубов АПЛ, а также футбольные эксперты.

В прошедшем сезоне де Брюйне забил 13 голов и сделал 20 результативных передач в 35 матчах в АПЛ. Бельгиец повторил рекорд по количеству ассистов за сезон, который был установлен экс-игроком "Арсенала" Тьерри Анри.

АПЛ: итоги сезона 2019-2020

Чемпионом Англии впервые за 30 лет стал "Ливерпуль".

Команда де Брюйне "Манчестер Сити" после двух подряд чемпионств в этот раз финишировала на втором месте.

В Лигу чемпионов также пробились "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Лучшим тренером сезона был признан наставник "красных" Юрген Клопп, а лучшим молодым игроком сезона - защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд.

Также был назван автор лучшего гола сезона. Им стал корейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

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Автор: Антон Дударь