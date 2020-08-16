Лучшим футболистом сезона в АПЛ признали игрока не из чемпионской команды (видео)
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан лучшим игроком сезона 2019-2020 в Английской Премьер-лиге.
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Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
По итогам голосования бельгиец опередил других претендентов: вратаря Ника Поупа ("Бернли"), защитника Трента Александра-Арнолда ("Ливерпуль"), полузащитников Джордана Хендерсона и Садио Мане (оба - "Ливерпуль"), а также нападающих Дэнни Ингза ("Саутгемптон") и Джейми Варди ("Лестер").
Лучшего игрока сезона определяли болельщики, капитаны всех двадцати клубов АПЛ, а также футбольные эксперты.
В прошедшем сезоне де Брюйне забил 13 голов и сделал 20 результативных передач в 35 матчах в АПЛ. Бельгиец повторил рекорд по количеству ассистов за сезон, который был установлен экс-игроком "Арсенала" Тьерри Анри.
Congratulations, @DeBruyneKev 👏— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 16, 2020
The 2019/20 @PremierLeague Player of the Season! #PLAwards#FUT20pic.twitter.com/P7kirfLB0q
АПЛ: итоги сезона 2019-2020
- Чемпионом Англии впервые за 30 лет стал "Ливерпуль".
- Команда де Брюйне "Манчестер Сити" после двух подряд чемпионств в этот раз финишировала на втором месте.
- В Лигу чемпионов также пробились "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
- Лучшим тренером сезона был признан наставник "красных" Юрген Клопп, а лучшим молодым игроком сезона - защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд.
- Также был назван автор лучшего гола сезона. Им стал корейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.
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