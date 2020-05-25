Клуб УПЛ вошел в топ-5 Европы по количеству тренеров за пять лет

"Карпаты" часто меняют наставников.

Львовские "Карпаты" вошли в топ-5 клубов Европы по количеству главных тренеров за пять лет.

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Рейтинг составил портал статистики CIES Football Observatory.

Для составления общей картины был взят период с января 2015 года по декабря 2019-го, а также тренеры, которые провели у руля команды минимум три матча.

"Карпаты" расположились на пятой строчке в Европе. Во львовском клубе за это время успели поработать десять специалистов. Таким образом, смена тренерского штаба происходит в среднем один раз на 14,7 матча чемпионата Украины.

В настоящий момент "Карпаты" возглавляет Роман Санжар, под руководством которого команда провела уже 17 поединков в УПЛ.

Список возглавила сербская "Войводина" (13 тренеров), а в топ-5 также вошли словацкая "Сеница" (11), хорватская "Истра 1961" (11) и израильский "Бейтар" (11).

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина вошла в топ-20 стран по экспорту футболистов в 2019 году.

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