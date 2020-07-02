"Это конец": Карпаты повторно не приедут на матч УПЛ

Львовский клуб будет исключен из чемпионата Украины.

Львовские "Карпаты" не поедут на выездной матч 29-го тура УПЛ против "Мариуполя", который запланирован на 4 июля.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Это будет уже вторая неявка "Карпат" на матч чемпионата. Таким образом, львовский клуб будет автоматически исключен из соревнований.

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"Карпаты" уведомили "Мариуполь", что не приедут к ним в гости и на второй матч, который должен состояться в ближайшую субботу. Поэтому вторая неявка и соответственно это конец. Львовский клуб экстерном исключат из чемпионата. Печальная реальность", - написал Бурбас.

Напомним, ранее "Карпаты" не поехали на перенесенный матч 24-го тура также против "Мариуполя", который был запланирован на 1 июля.

Как сообщал УНИАН, "Карпаты" испытывают серьезные финансовые трудности, из-за которых дальнейшее существование клуба находится под угрозой. Ранее в "Карпатах" сделали заявление о будущем клуба.

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