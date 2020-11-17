Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес установил рекорд чемпионата Аргентины, когда заработал желтую карточку.
В третьем туре первого этапа турнира "Бока" принимала "Тальерес", а Тевес уже на третьей секунде шипами наступил на ногу сопернику.
Арбитр мог удалить 36-летнего футболиста, но ограничился желтой карточкой, которая стала самой быстрой в истории чемпионата Аргентины.
Стоит отметить, что матч завершился поражением "Бока Хуниорс" со счетом 0:1, а команда Тевеса доигрывала поединок вдевятером. При этом форвард остался на поле до финального свистка.
Повтор фола опубликовал Twitter-аккаунт En Una Baldosa.
Tevez y la plancha.#AmorBaldoseropic.twitter.com/KZz3FKQjkO— En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 16, 2020
Карлос Тевес известен в Европе по выступлением за несколько топ-клубов - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
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