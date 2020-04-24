Шахтер возобновил тренировки несмотря на карантин

Футболисты Шахтера провели тренировочное занятие на футбольном поле.

Донецкий Шахтер возобновил тренировочные занятия, несмотря на пандемию коронавируса.

Игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка, тем самым, условия карантина нарушены не были, передает iSport.ua.

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Отмечается, что тренера наблюдали за процессом и писали свои указания и наблюдения в мессенджеры. Каждая группа занималась по 50 минут.

"Первый день тренировок был действительно классным. Когда творишь то, что тебе нравится, тоска уходит. Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с партнерами. Но успех в том, что мы выходим на поле и занимаемся любимым делом", - сказал защитник Шахтера Додо в интервью Globo.

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