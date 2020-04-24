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Шахтер возобновил тренировки несмотря на карантин

12:12, 24 апреля 2020
Футбол
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Защитник Шахтера Додо: "Первый день тренировок был действительно классным" / фото УНИАН

Игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка, тем самым, условия карантина нарушены не были, передает iSport.ua.

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Отмечается, что тренера наблюдали за процессом и писали свои указания и наблюдения в мессенджеры. Каждая группа занималась по 50 минут.

"Первый день тренировок был действительно классным. Когда творишь то, что тебе нравится, тоска уходит. Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с партнерами. Но успех в том, что мы выходим на поле и занимаемся любимым делом", - сказал защитник Шахтера Додо в интервью Globo.

Ранее УНИАН сообщал, что Украинская Премьер-лига уже подготовила календарь для того, чтобы доиграть чемпионат сезона 2019-2020.

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