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Один из лидеров Шахтера может пропустить полгода из-за травмы - СМИ

21:12, 12 июня 2020
Футбол
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Исмаили травмировался на тренировке / фото ФК Шахтер

Об этом сообщает Football.ua.

В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр, который выявит степень серьезности повреждения.

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По данным источника, согласно предварительным прогнозам, Исмаили порвал крестообразные связки колена.

Если диагноз будет подтвержден, то бразилец будет вынужден пропустить не только остаток этого сезона, но и оставаться вне игры как минимум шесть месяцев.

В этом сезоне левый защитник провел за "Шахтер" 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что звездный футболист "Барселоны" готов вернуться на поле спустя пять месяцев после травмы.

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