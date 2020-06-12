Один из лидеров Шахтера может пропустить полгода из-за травмы - СМИ

У бразильского защитника Исмаили - подозрение на серьезную травму.

Бразильский легионер "Шахтера" Исмаили получил серьезную травму колена во время тренировки команды 11 июня.

Об этом сообщает Football.ua.

В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр, который выявит степень серьезности повреждения.

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По данным источника, согласно предварительным прогнозам, Исмаили порвал крестообразные связки колена.

Если диагноз будет подтвержден, то бразилец будет вынужден пропустить не только остаток этого сезона, но и оставаться вне игры как минимум шесть месяцев.

В этом сезоне левый защитник провел за "Шахтер" 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что звездный футболист "Барселоны" готов вернуться на поле спустя пять месяцев после травмы.

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