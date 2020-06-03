"Все пошло наперекосяк: легионер Динамо назвал причину своих постоянных травм

Миккель Дуэлунд рассказал о своих травмах в киевском "Динамо".

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд объяснил свой повышенный травматизм.

Об этом датчанин рассказал в интервью журналу "Футбол", передает dynamo.kiev.ua.

По словам Дуэлунда, одна травма повлекла за собой остальные.

"Никогда не знаешь, что может случиться и где тебя поджидает беда. В Дании у меня не было травм. Все пошло наперекосяк после перелома лодыжки. Думаю, все последующие травмы - следствие того перелома. Только я восстановился, как получил травму на той же ноге. Затем повредил голеностоп. Довелось перенести вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Сейчас я полностью восстановился и реально чувствую себя отлично", - рассказал датчанин.

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Дуэлунд признался, что, несмотря на травмы, счастлив в Украине:

"Я очень счастлив здесь. Конечно, с футбольной точки зрения не все так гладко. За эти два года я больше времени провел в лазарете, чем на футбольном поле. Одна травма, другая, третья... Ранее я не был подвержен травмам, но в "Динамо" это прямо какая-то напасть! Определенно это влияло на мое настроение. Но я полюбил Киев. Красивый, великолепный город".

В этом сезоне на счету Дуэлунда пять матчей в составе "Динамо". Первую половину сезона он пропускал из-за травм.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легионер "Динамо" рассказал об истекающем контракте с клубом.

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