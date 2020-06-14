В шаге от титула: Шахтер одержал скромную победу над середняком УПЛ

Исход встречи решил гол Жуниора Мораеса.

Состоялся очередной матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Колос" принимал донецкий "Шахтер".

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Чемпион Украины одержал победу со счетом 1:0.

Судьбу встречи решила атака "горняков" на старте второго тайма. Сначала Степаненко пробил в штангу, а затем мяч подобрал Марлос, который отдал пас на ход Мораесу - форвард переиграл голкипера.

"Колос" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Мораес, 49

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Милько, Ильин (Данфа, 75), Смирный (Д. Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52), Лысенко (Антюх, 61)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78), Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко, Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61), Мораес (Фернандо, 78)

Предупреждения: Ильин - Алан Патрик

"Шахтер" набрал 68 очков и лидирует в турнирной таблице УПЛ. Для досрочного чемпионства "горнякам" осталось одержать одну победу - в следующем туре подопечные Луиша Каштру встретятся с "Александрией". "Колос" имеет 26 пунктов и замыкает первую шестерку чемпионата.

УНИАН ранее сообщал о том, что ключевой игрок "Шахтера" выбыл на полгода из-за травмы.

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