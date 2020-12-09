Первый тайм на "Сан-Сиро" прошел под сильным дождем.

В Милане завершился первый тайм матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером". Счет не открыт - 0:0.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Уже на 7-й минуте матча "Интер" мог выходить вперед, но после удара Лаутаро Мартинеса из центра штрафной "Шахтер" спасла перекладина.

В середине тайма у ворот "горняков" возник еще один опасный момент, но после подачи углового Стефан де Врей с близкого расстояния попал в игрока "Шахтера". Также можно отметить удар головой от Мартинеса в концовке тайма - Анатолий Трубин с ним справился.

"Горняки" в атаке запомнились лишь ударом Додо из-за пределов штрафной, после которого Самир Ханданович забрал мяч в руки.

Напомним, по итогам этой встречи решится, продолжит ли "Шахтер" выступать в еврокубках весной или же покинет их.

"Интер" - "Шахтер" - 0:0 (после первого тайма)

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Автор: Антон Дударь