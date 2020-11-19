Игаль Брук является игроком молодежной команды "Шальке" и уже играл за юношескую сборную Украины.

Нападающий молодежной команды "Шальке" Игаль Брук заявил, что хочет выступать за сборную Украины, хотя может выбрать сборные Израиля или Канады.

Об этом Брук рассказал в интервью Профутбол Digital, передает FootballHub.

"Я чистый украинец, мои родители из Луганской области, из Перевальска. Но я родился в Израиле, потом мы переехали в Канаду. Я мог бы, конечно, играть за сборные Израиля или Канады, но хочу выступать за Украину", - сказал Брук.

Брук уже получал вызов в юношескую сборную Украины (U-18), а также мог оказаться в донецком "Шахтере", но родители были против:

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"После удачных выступлений за юношескую сборную Украины к моему отцу подошли скауты "Манчестер Сити". Они заинтересовались мной. Но на тот момент мне было меньше 18 лет, поэтому тот вариант отпал. Когда об этом узнал мой тренер в сборной, Владимир Езерский, он меня отправил к "Шахтеру". Я тренировался с дублем неделю, они хотели меня подписать, но мои родители не захотели, чтобы я был в Украине. После этого я поехал на просмотр в Германии, где заключил соглашение с "Шальке".

Брук также заявил, что надеется проявить себя и получить вызов в молодежную сборную Украины, а дальше - в национальную.

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Автор: Антон Дударь