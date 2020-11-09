Шведский бомбардир отличился голом в седьмом матче подряд в Серии А.

В 7-м туре чемпионата Италии нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отличился рекордом и превзошел достижение украинской легенды "россонери" Андрея Шевченко.

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Об этом сообщает Opta.

"Милан" принимал "Верону" (2:2) и смог избежать поражение в компенсированное время благодаря голу Ибрагимовича - 39-летний футболист замкнул ударом головой верховую передачу партнера.

Златан стал первым футболистом в современной истории "Милана", который отличился голом в семи подряд поединках Серии А.

Прошлый рекорд в виде шести подряд результативных поединков установил Андрей Шевченко в 2001-м году, когда выступал за "россонери". Ибрагимович повторил это достижение впервые еще в 2012-м.

Видео исторического гола шведского бомбардира опубликовал YouTube-канал Серии А.

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Перевод: Данил Слесь