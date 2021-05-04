Хави Мартинес выступает за мюнхенский клуб с 2012 года.

Испанский полузащитник Хави Мартинес уйдет из "Баварии" после окончания сезона 2020-2021.

Об этом сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

Контракт игрока заканчивается летом. Стороны договорились не продлевать соглашение.

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"После девяти очень успешных лет совместной работы "Бавария" и Хави Мартинес с благодарностью прощаются друг с другом", - отметили в мюнхенском клубе.

"Я счастлив, что был частью семьи "Баварии" в течение девяти лет. Хочу поблагодарить этот замечательный клуб и особенно наших болельщиков - вы сделали Мюнхен моим домом! Я никогда не забуду эти девять лет", - сказал 32-летний Мартинес.

Напомним, Мартинес стал уже третьим игроком, который покинет "Баварию" летом. Ранее сообщалось о том, что из мюнхенского гранда уйдут Давид Алаба и Жером Боатенг.

Также известно, что с нового сезона у "Баварии" будет новый тренер - команду возглавит экс-наставник "РБ Лейпциг".

Хави Мартинес: карьера в "Баварии"

Хави Мартинес выступал за "Баварию" на протяжении девяти лет после перехода из "Атлетика" Бильбао. В каждом из сезонов он выигрывал с немецким клубом Бундеслигу.

Всего на счету Мартинеса 23 трофея в "Баварии", включая две победы в Лиге чемпионов. Дважды вместе с командой испанец выигрывал "требл".

Мартинес провел за "Баварию" 266 матчей, в которых забил 14 голов.

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Автор: Антон Дударь