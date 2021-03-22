39-летний специалист готов переехать в Германию.

Знаменитый экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо готов возглавить менхенгладбаскую "Боруссию".

Об этом сообщает Sportbild.

Начиная с сезона 2021/2022 Алонсо станет за штурвал немецкого коллектива. Испанец заменит на этом посту Марко Розе, который с нового сезона переедет в Дортмунд и возглавит другую "Боруссию".

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Одним из критериев почему руководство "жеребцов" сделало выбор в пользу кандидатуры Алонсо стало знание тренером немецкого языка. Хаби отыграл в мюнхенской "Баварии" три сезона и выучил на приличном уровне язык страны.

Ради переезда в Германию, Алонсо покинет испанский "Реал Сосьедад", где он тренирует вторую команду с 2019 года.

Напомним, что донецкий "Шахтер" позорно проиграл команде из Менхенгладбаха прошлой осенью в Лиге чемпионов. По итогам двух поединков "горняки" капитулировали со счетом 10:0. В 1/8 финала "Боруссия" уступила "МанСити", где выступает украинец Александр Зинченко.

Хаби Алонсо: достижения на протяжении карьеры футболиста

За свою карьеру испанец сыграл 689 поединков, забил 43 гола и отдал 58 голевых передач.

В составе "Ливерпуля" и "Реала" Алонсо становился победителем Лиги чемпионов. В его коллекции два кубка ЛЧ.

С родной сборной Испании Алонсо являлся двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а также чемпионом мира в 2010 году.

Хаби трижды становился чемпионом Германии с "Баварией", а также чемпионом Испании с "Реалом".

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Автор: Будрин Артем