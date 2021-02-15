44-летний наставник идет за новым вызовом.

Немецкий специалист Марко Розе с сезона 2021/22 возглавит дортмундскую "Боруссию".

Об этом у себя в официальном Twitter сообщила менхенгладбасская "Боруссия".

Напомним, что в текущем сезоне Розе вместе с "Гладбахом" в Лиге чемпионов унизил донецкий "Шахтер" 10:0 по итогам двух матчей. На стадии 1/8 "жеребцы" сыграют против "Манчестер Сити".

Читайте такжеИконический дизайн: знаменитая немецкая компания представила официальный мяч финала Лиги чемпионов-2020/21

Немецкий специалист с 2019 года возглавляет менхенгладбаскую "Боруссию". До этого работал в "Ред Булл" (Зальцбург), где становился чемпионом Австрии дважды подряд.

Напомним, что дортмундцы уволили Люсьена Фавра после того, как его подопечные позорно проиграли "Штутгарту" в Бундеслиге со счетом 1:5. Временно исполняющий обязанности главного тренера "шмелей" Эдин Терзич не убедил руководство продлить с ним контракт.

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем