Немецкий специалист Марко Розе с сезона 2021/22 возглавит дортмундскую "Боруссию".
Об этом у себя в официальном Twitter сообщила менхенгладбасская "Боруссия".
Напомним, что в текущем сезоне Розе вместе с "Гладбахом" в Лиге чемпионов унизил донецкий "Шахтер" 10:0 по итогам двух матчей. На стадии 1/8 "жеребцы" сыграют против "Манчестер Сити".
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Немецкий специалист с 2019 года возглавляет менхенгладбаскую "Боруссию". До этого работал в "Ред Булл" (Зальцбург), где становился чемпионом Австрии дважды подряд.
Напомним, что дортмундцы уволили Люсьена Фавра после того, как его подопечные позорно проиграли "Штутгарту" в Бундеслиге со счетом 1:5. Временно исполняющий обязанности главного тренера "шмелей" Эдин Терзич не убедил руководство продлить с ним контракт.
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