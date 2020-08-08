"Изменения касаются всего": футболист Динамо рассказал о работе с Луческу

Георгий Цитаишвили доволен тренировками под руководством румынского тренера.

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, как проходит работа команды под руководством тренерского штаба Мирчи Луческу.

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Футболиста цитирует официальный сайт клуба.

"Мы уже начали понимать и выполнять требования Мирчи Луческу, поэтому в матче с "Вересом" было легче работать с мячом. Мы контролируем всю игру и не устаем, а когда нужно взорваться и сыграть вперед, для этого есть силы, поскольку сзади играем в пас и надежно держим мяч. К началу чемпионата мы будем полностью готовы.

Он почти каждый день проводит с нами теоретические занятия. На протяжении часа или даже больше он рассказывает и показывает нам, как играют топ-команды, в том числе и его команды, которые он создавал, в частности, сборная Турции", - сказал Цитаишвили.

Хавбек отметил, что Луческу изменил большинство процессов в команде и работает с психологией игроков:

"Изменения касаются всего - и тренировок, и нефутбольных аспектов. Например, мне нравится, что все упражнения мы делаем с мячом, поэтому не чувствуется, что пробегаем много километров во время занятия, хотя на самом деле дистанция такая же, как и в матче.

Также импонирует, что Мирча Луческу не только думает о футбольном поле, но и о том, что происходит за его пределами. После каждой тренировки он всегда говорит о том, чтобы мы не торопились расходиться, а делали необходимые процедуры и мероприятия по восстановлению. Сейчас у нас график четыре дня на базе, один - дома.

Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильные, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют. Он еще и мотиватор: он нам такие слова говорит, что уже хочется поскорее начать новый чемпионат".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" одержало разгромную победу в первом матче под руководством Луческу.

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