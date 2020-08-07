Динамо одержало разгромную победу в первом матче под руководством Луческу (видео)

Киевляне с крупным счетом обыграли "Верес".

Киевское "Динамо" провело первый матч под руководством румынского тренера Мирчи Луческу.

В контрольной встрече киевляне 7 августа разгромили "Верес". Матч завершился со счетом 3:0.

Читайте такжеДинамо отправило двух футболистов в аренду

Счет в матче открыл Миккель Дуэлунд, который сыграл на добивании после удара Владислава Супряги. Уже на 16-й минуте Супряга отличился сам, реализовав выход один на один. После перерыва Карлос де Пена довел счет до разгромного ударом головой после подачи Георгия Цитаишвили.

"Динамо" - "Верес" - 3:0

Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 16, де Пена, 52

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Леднев, Дуэлунд, Супряга

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Тымчик, Сидорчук (Забарный, 68), Сирота, Вантух, Андриевский, Буяльский (Родригес, 68), Булеца, Цитаишвили, де Пена, Соль

YouTube-канал "Динамо" опубликовал видеообзор матча.

В своем следующем товарищеском матче "Динамо" 11 августа сыграет с "Десной".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард "Динамо" решил остаться в команде ради работы с Луческу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram