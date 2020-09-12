Баша извинилась за свой прыжок / фото twitter.com/BachaSelma
Матч второго тура женского чемпионата Франции "Лион" - "Реймс" (3:0) запомнится болельщикам жестким фолом.
В добавленное время игры 19-летняя футболистка "Лиона" Сельма Баша пыталась достать мяч, но в итоге влетела ногой в голову 23-летней нападающей "Реймса" Мелиссе Эррере.
Девушка получила удар, упала и сразу начала плакать. Ее унесли с поля на носилках и доставили в больницу. При этом Баша получила прямую красную карточку.
После матча футболистка "Лиона" извинилась перед соперницей в соцсетях, а сама Эррера отметила, что еще находится в больнице, но чувствует себя хорошо.
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