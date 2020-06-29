Один из клубов УПЛ в ближайшее время снимется с чемпионата - СМИ

"Карпаты" могут прекратить существование из-за финансовых проблем.

Львовские "Карпаты" уже на этой неделе снимутся с розыгрыша Украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в YouTube-шоу "ТаТоТаке".

По информации источника, долги львовского клуба составляют 5 миллионов долларов, поэтому "Карпаты" не получат лицензию на следующий сезон.

Новый владелец "Карпат" Олег Смалийчук пытался урегулировать эту ситуацию в последние недели, но решить проблему не удалось.

Существует вероятность, что "Карпаты" будут созданы заново, а команда начнет выступления со Второй или Первой лиги.

В нынешнем сезоне УПЛ львовская команда под руководством Романа Санжара занимает последнее место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал о том, что в минувшем туре "Карпаты" не смогли победить в львовском дерби.

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