Финал Кубка Украины по футболу в третий раз перенесен в другой город
16:48, 26 июня 2020Футбол
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УАФ подтвердила перенос финального матча в Харьков.
Финал пройдет на стадионе Металлист в Харькове / фото ФК Шахтер
Финальный матч Кубка Украины по футболу 2019-2020 официально перенесен со Львова в Харьков.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Место проведения матча было изменено в связи с рекомендациями Минздрава Украины, который предложил перенести финал со Львова в связи с эпидемической ситуацией во Львовской области.
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Таким образом, матч пройдет 8 июля на стадионе "Металлист" в Харькове.
Финал Кубка Украины сменил прописку уже в третий раз. Ранее он был перенесен из Тернополя во Львов.
Напомним, в борьбе за трофей сойдутся "Динамо" и "Ворскла".
Как сообщал УНИАН, "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины благодаря 16-летнему голкиперу.
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