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Финал Кубка Украины по футболу в третий раз перенесен в другой город

16:48, 26 июня 2020
Футбол
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Финал пройдет на стадионе Металлист в Харькове / фото ФК Шахтер

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Место проведения матча было изменено в связи с рекомендациями Минздрава Украины, который предложил перенести финал со Львова в связи с эпидемической ситуацией во Львовской области.

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Таким образом, матч пройдет 8 июля на стадионе "Металлист" в Харькове.

Финал Кубка Украины сменил прописку уже в третий раз. Ранее он был перенесен из Тернополя во Львов.

Напомним, в борьбе за трофей сойдутся "Динамо" и "Ворскла".

Как сообщал УНИАН, "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины благодаря 16-летнему голкиперу.

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