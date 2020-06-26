Финал Кубка Украины по футболу в третий раз перенесен в другой город

УАФ подтвердила перенос финального матча в Харьков.

Финальный матч Кубка Украины по футболу 2019-2020 официально перенесен со Львова в Харьков.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Место проведения матча было изменено в связи с рекомендациями Минздрава Украины, который предложил перенести финал со Львова в связи с эпидемической ситуацией во Львовской области.

Читайте такжеДинамо без проблем вышло в финал Кубка Украины (видео)

Таким образом, матч пройдет 8 июля на стадионе "Металлист" в Харькове.

Финал Кубка Украины сменил прописку уже в третий раз. Ранее он был перенесен из Тернополя во Львов.

Напомним, в борьбе за трофей сойдутся "Динамо" и "Ворскла".

Как сообщал УНИАН, "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины благодаря 16-летнему голкиперу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram