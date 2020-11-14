Сразу три страны из Великобритании пробились на европейское первенство.

Великобритания хочет самостоятельно принять чемпионат Европы по футболу в 2021 году.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Футбольная ассоциация Англии (FA) уже ведет переговоры с УЕФА по этому вопросу.

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План А УЕФА по-прежнему предусматривает проведение турнира в двенадцати разных странах, однако в связи с пандемией коронавируса в организации изучают альтернативные варианты, одним из которых является проведение турнира только в Великобритании.

В FA от комментариев отказались, однако сразу несколько источников в организации, а также из штаб-квартиры УЕФА анонимно подтвердили изданию, что переговоры действительно ведутся.

В FA уверены, что турнир в Великобритании удастся организовать со значительным количеством болельщиков. В частности, одним из вариантов является проведение обязательного тестирования для фанатов в день игры в специальных центрах, расположенных на расстоянии полтора километра до арены.

Отметим, что на Евро-2020 пробились сразу три страны, входящие в состав Великобритании - Анлия, Уэльс и Шотландия.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

В УЕФА ранее рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.

В турнире примут участие 24 сборные. Обновленный календарь турнира опубликован на официальном сайте УЕФА.

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Автор: Антон Дударь